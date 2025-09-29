Un padre de familia en el Callao cierra su negocio tras recibir un sobre con balas de extorsionadores que exigían 4,000 soles mensuales por “protección”. El comerciante, quien atendía una brostería con más de 20 años de trayectoria en San Judas Tadeo, recibió el ultimátum final durante la madrugada del último jueves cuando un delincuente arrojó el paquete por la ventana. Los criminales incluyeron un video personalizado, donde mostraban el nombre de su esposa junto a proyectiles.

Vea también: Famoso cantante del Callao es asesinado en una barbería

La decisión de cerrar definitivamente afecta a cuatro empleados y sus familias, quienes dependían económicamente del local que operaba desde las 6 pm hasta la madrugada. El comerciante revela que los extorsionadores aprovecharon su ausencia durante un delivery para dejar el mensaje, estratégia que demuestra la vigilancia constante a la que someten a sus víctimas en el primer puerto donde la delincuencia organizada incrementa su control territorial.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO