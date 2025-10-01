Un violento choque múltiple en Mi Perú, provocado por un camión cuyos frenos se vaciaron, ha dejado al menos 19 heridos, entre ellos cinco menores de edad, luego de que el vehículo de carga recorriera tres cuadras completamente descontrolado por la avenida Cuzco, una vía que los propios vecinos denominan “la avenida de la muerte” debido a su pronunciada pendiente y a la frecuencia de accidentes. El siniestro ocurrió alrededor de las 8:30 a.m., justo cuando el camión se abalanzó sobre otros automóviles que se detuvieron con el semáforo en rojo, lo que imposibilitó cualquier maniobra evasiva y resultó en múltiples vehículos, incluyendo mototaxis y coches particulares, siendo empotrados y destrozados.

Las víctimas fueron trasladadas a los hospitales de Ventanilla y Sabogal, donde se descartó la versión inicial de fallecidos pero se confirmó que un motocislista de 33 años se encuentra en extrema gravedad en la Unidad de Cuidados Intensivos, mientras que los diagnósticos más comunes para el resto son traumatismos encéfalocraneanos y policontusiones. Los residentes del área, consternados por el evento, han exigido medidas urgentes a las autoridades, argumentando que la ubicación del semáforo en esa bajada es un riesgo latente y que el tránsito de camiones pesados debería estar restringido en una zona que alberga un colegio y donde la población se congela cada vez que un vehículo mayor pierde el control.

