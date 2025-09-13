La final del Mundial de Desayunos 2025 fue una verdadera batalla cultural entre Perú y Venezuela, donde millones de usuarios votaron por su desayuno favorito en las plataformas de Ibai Llanos. El pan con chicharrón peruano, acompañado de tamal criollo y café pasado, logró imponerse con un total de 12.8 millones de votos, superando a la tradicional arepa reina pepiada venezolana.

La competencia, que se desarrolló en TikTok, Instagram y YouTube, se convirtió en un fenómeno global. Desde influencers hasta autoridades locales, todos se sumaron a la campaña digital para respaldar el desayuno peruano. Incluso el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y la Asociación Peruana de Porcicultores ofrecieron desayunos gratuitos en Lima para incentivar el voto.

Una final reñida y llena de sabor

El camino hacia la victoria no fue fácil. Perú venció a México, Ecuador y Chile en rondas previas, acumulando millones de votos en cada etapa. Venezuela, por su parte, superó a República Dominicana, Colombia y Bolivia, posicionando a su arepa como una fuerte contendiente. En la final, la diferencia fue mínima en algunas plataformas, pero el respaldo masivo en TikTok y YouTube inclinó la balanza a favor del pan con chicharrón.

Ibai Llanos, creador del certamen, celebró el entusiasmo de los participantes y destacó cómo la gastronomía puede unir culturas. “Ha sido increíble ver cómo cada país defendió su desayuno con orgullo. Perú ha ganado, pero todos hemos descubierto sabores nuevos”, comentó en sus redes.

Orgullo nacional y boom gastronómico

La victoria de Perú ha generado una ola de orgullo nacional. Restaurantes, marcas de alimentos y figuras públicas celebraron el triunfo con promociones, publicaciones y eventos especiales. El pan con chicharrón, que ya era un clásico dominical, ahora se posiciona como un ícono global de la cocina peruana.

Además, plataformas de delivery reportaron un aumento histórico en pedidos de desayunos criollos, mientras chefs peruanos compartieron recetas y secretos para preparar el pan con chicharrón perfecto. “Es un plato que representa nuestra identidad: contundente, sabroso y lleno de tradición”, expresó el chef Javier Vargas en una entrevista.