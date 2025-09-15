Camucha Negrete, reconocida actriz y conductora de televisión de 80 años, se encuentra atravesando un delicado momento de salud que la ha mantenido alejada de los escenarios en los últimos meses. Su nieta, Paula Mejía, fue quien brindó mayores detalles sobre la situación de la artista y confirmó que permanece en reposo en su hogar debido a una enfermedad en el hígado.

Paula explicó cómo la familia viene sobrellevando esta etapa difícil junto a la actriz: “Ella está muy delicada actualmente y obviamente con los ánimos bajos en casa. Guarda reposo. Estamos todo el día con ella dándole mucho amor, atendiéndola como una reina y esperando con mucha fe que pueda salir de esto”, comentó conmovida.

Vea también: Camucha Negrete expresa su pesar tras fallecimiento de Mario Vargas Llosa

La nieta de Negrete también precisó que, por ahora, no es posible iniciar un tratamiento médico debido a la gravedad del estado en que se encuentra: “Por el momento no puede hacerle ningún tratamiento, por eso está en casa, nomás. Está muy delicada del hígado, lo tiene muy afectado y un tratamiento no sería favorable para ella. Dieta estricta está ahorita”, detalló.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO