Carmen Julia Chávez Negrete, conocida artísticamente como Camucha Negrete, falleció hoy, 27 de septiembre de 2025, a los 80 años, luego de sufrir complicaciones ligadas a una enfermedad hepática que deterioró gravemente su salud.

Su deceso fue confirmado por sus familiares, quienes además agradecieron las múltiples muestras de cariño y apoyo que ha recibido tras la noticia.

Vea también: Camucha Negrete expresa su pesar tras fallecimiento de Mario Vargas Llosa

¿Quién era Camucha Negrete?

Actriz, presentadora de televisión y locutora, Negrete deja un legado artístico que abarcó teatro, cine y televisión, con participaciones destacadas en producciones que calaron hondo en la memoria colectiva del Perú.

Su vocación artística se forjó desde muy joven, incluyendo trabajo en programas de humor, telenovelas y espacio de entrevistas, lo que la consolidó como una figura entrañable y reconocida.

Su partida ha generado un profundo pesar en el mundo artístico y entre quienes crecieron admirando su talento y carisma.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO