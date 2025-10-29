Cancelan clases y paseos escolares por amenazas de mafias en Lima, una situación que mantiene en vilo a cientos de familias.

En Villa María del Triunfo, el colegio José María Arguedas suspendió sus actividades presenciales luego de que extorsionadores exigieran 10 mil soles al director y amenazaran a los profesores. La institución decidió pasar a clases virtuales por dos semanas ante el temor de nuevos ataques.

Vea también: Jefe policial anuncia investigación por extorsiones dentro de la PNP

En San Martín de Porres, la tensión creció cuando desconocidos dejaron una dinamita en el frontis del colegio Ingenieros. Un padre que intentó intervenir fue amenazado con armas, lo que obligó a las autoridades a cerrar el plantel.

La comunidad educativa exige mayor seguridad, mientras la Policía Nacional investiga si ambos casos estarían vinculados a mafias que operan en escuelas de Lima.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO