La presidenta Dina Boluarte enfocará su discurso durante el octogésimo periodo de sesiones de la Organización de las Naciones Unidas en temas fundamentales para la convivencia internacional, según confirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer. La mandataria peruana abordará especialmente los conceptos de paz, justicia y ausencia de conflictos, mensajes claves que buscará transmitir a la comunidad global durante su intervención en este importante foro multilateral. El canciller destacó que las Naciones Unidas deben adaptarse continuamente a los nuevos desafíos internacionales, tal como lo hizo durante los procesos de descolonización en décadas anteriores.

Schialer recordó que la ONU ha evolucionado históricamente para incorporar nuevas agendas, incluyendo el surgimiento de los derechos económicos y sociales así como el derecho al desarrollo que hoy forman parte central del debate internacional. El Perú, a través de su presidenta, reafirmará su compromiso con estos principios durante la asamblea, buscando contribuir al diálogo global sobre cómo la organización puede responder mejor a los actuales desafíos de la gobernanza mundial y la promoción de una paz sostenible que beneficie a todas las naciones sin exclusiones.

