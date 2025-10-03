El canciller Elmer Schialer se refirió a las denuncias contra Juan Manuel Cavero, el nuevo ministro de Justicia, señalando que está “absolutamente seguro” de que él podrá aclarar todos los temas ante la Fiscalía y la prensa. Schialer, quien no estuvo presente en la juramentación al encontrarse regresando de una misión oficial en Alemania, reconoció conocer la existencia de catorce carpetas fiscales, de las cuales cuatro permanecen activas, pero optó por darle la bienvenida y felicitarlo públicamente por asumir el encargo.

El titular de Relaciones Exteriores enfatizó que debemos permitir que los procesos en vigencia accionen, ya que estos hacen del Perú un Estado de Derecho y formar opiniones sobre bases certeras y no especulativas. Esta postura, que busca respaldar al cuestionado ministro mientras se desarrollan las investigaciones, contrasta con las dudas públicas sobre la designación.

