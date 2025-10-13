Candelaria Tinelli despejó todas las dudas sobre su relación con Milett Figueroa. La hija de Marcelo Tinelli rompió su silencio durante su paso por Cusco, donde participa junto a su familia en las grabaciones del reality Los Tinelli, y aseguró que no existe ningún conflicto con la pareja de su padre.

Durante su llegada a la Ciudad Imperial, Candelaria fue abordada por la prensa y respondió con amabilidad a las preguntas sobre Milett Figueroa. La influencer argentina se mostró sonriente y negó tajantemente las versiones que apuntaban a una mala relación. Sus declaraciones fueron rápidamente replicadas en medios argentinos y peruanos.

Candelaria Tinelli también expresó su aprecio hacia la modelo peruana y desmintió cualquier tipo de tensión en el entorno familiar. “A la gente le gusta hablar siempre e inventan cosas. Yo qué sé, gente que está aburrida”, señaló, restando importancia a los rumores. Luego agregó: “Siempre van a decir de todo y no hay que darles tanta importancia. La verdad que sí, hay un cariño muy especial”.

Rumores de conflicto en la familia Tinelli

Las versiones sobre una supuesta enemistad entre Candelaria y Milett surgieron tras la exposición mediática del romance entre la modelo y Marcelo Tinelli, que ha sido seguido de cerca tanto en Perú como en Argentina. En los últimos meses, la pareja vivió una breve separación y posterior reconciliación, lo que intensificó los comentarios sobre el entorno familiar.

Sin embargo, la reciente aparición conjunta de Candelaria y Milett en redes sociales demuestra que el vínculo entre ambas es cordial. Recientemente, la hija del conductor compartió una foto junto a la modelo en sus historias de Instagram con el mensaje: “La foto que me piden todos”.

