Ronderos le declaran la guerra a los extorsionadores en Cajamarca mediante un enfrentamiento directo contra grupos delictivos que amenazan a la organización campesina y vecinal, según confirmó el dirigente Fernando Chuquilín durante una enérgica convocatoria que incluye la colaboración con la Policía Nacional. El líder ronderil, quien identificó a los extorsionadores por su acento llanero, hizo un llamado diferenciado a los migrantes venezolanos que trabajan legalmente para que ayuden a identificar a los delincuentes de nacionalidad venezolana y colombiana que operan en la región, mientras anunciaba medidas de control territorial que incluyen censos vecinales.

La respuesta ciudadana se produce ante el aumento sostenido de la delincuencia organizada en la región, donde los ronderos han decidido tomar acciones concretas que complementen el trabajo de las autoridades regulares, aunque Chuquilín enfatizó que recurrirán a todos los medios disponibles para expulsar a los criminales. El dirigente aseguró haber proporcionado a las autoridades los números telefónicos de los presuntos extorsionadores, solicitando una intervención inmediata y coordinada para desarticular las redes delictivas que afectan a la población cajamarquina, en un contexto donde la justicia comunal tradicional busca llenar vacíos de seguridad.

