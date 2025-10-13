El cantante Irvin Saavedra sorprendió a los seguidores de la cumbia peruana al anunciar su retiro de Armonía 10. Su decisión llega pocos días después del atentado que sufrió la agrupación Agua Marina en una de sus presentaciones, hecho que encendió las alarmas en el mundo musical y motivó a varias orquestas a reforzar su seguridad en los escenarios.

A través de un mensaje en redes sociales, Saavedra explicó los motivos de su salida y pidió comprensión a sus seguidores. “Es momento de dar un paso al costado. Agradezco a todos por el cariño, pero hoy debo pensar en mi tranquilidad”, expresó. El cantante dejó en claro que su decisión no fue repentina, sino meditada ante los recientes hechos de violencia que han afectado al gremio artístico.

El músico también dedicó unas palabras de agradecimiento a sus compañeros de agrupación. “Armonía 10 fue mi casa, me voy con el corazón lleno de recuerdos y cariño por todos”, señaló, antes de cerrar su mensaje con una frase que reflejó la razón principal de su retiro: “Priorizo mi bienestar y el de mi familia”.

Una decisión motivada por la inseguridad

El atentado a Agua Marina marcó un punto de inflexión para el rubro. En respuesta, agrupaciones emblemáticas como Armonía 10 han comenzado a implementar estrictos protocolos de seguridad en sus presentaciones, desde revisiones al ingreso del público hasta el uso de chalecos antibalas por parte de los músicos.

Mientras tanto, el gremio artístico pide que se investiguen los ataques y se brinden garantías para seguir trabajando sin miedo. Los fans de Saavedra y de la cumbia tradicional lamentaron su salida, pero aplaudieron su decisión de dar un paso al costado en medio de un clima de tensión que ha ensombrecido los escenarios peruanos.

