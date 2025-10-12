La investigación sobre el ataque a la orquesta Agua Marina revela una guerra subterránea que afecta a la música nacional, donde las extorsiones marcan el ritmo de una violencia que ya ha dejado más de 23,000 denuncias este año. Este conflicto, que enfrenta a organizaciones criminales como la de ‘El Jorobado‘ por el control de los mercados de productores, evidencia la penetración del crimen en eventos culturales, utilizando empresas fachada para lavar dinero y coordinar ataques. Las autoridades, cuya respuesta ha sido calificada como insuficiente por las víctimas, intentan desarticular los sistemas financieros de estas bandas, aunque expertos advierten que el desafío va más allá del patrullaje y requiere atacar sus fuentes de ingreso para desarmar su poder operativo.

El atentado en el Círculo Militar de Chorrillos, donde se dispararon 26 proyectiles, se interpreta como una represalia por la captura de un cabecilla, demostrando la audacia criminal incluso en recintos estatales. Este hecho, que impulsó una vacancia presidencial en un contexto político convulso, se enmarca en una escalada de inseguridad que ha cobrado miles de vidas. La Fiscalía señala que el miedo de los artistas a denunciar permite que muchos casos no figuren en sus sistemas, perpetuando un ciclo de impunidad que sofoca no solo a las agrupaciones, sino a toda una industria que clama por protección efectiva y no solo medidas simbólicas.

