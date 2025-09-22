¡Caos en el cielo! Los aeropuertos en Europa enfrentan una paralización masiva tras hackeos que afectaron los sistemas de facturación y embarque a nivel continental. Ante la caída de los sistemas automatizados, el personal se ve forzado a realizar todos los trámites de forma manual, lo que genera inmensas colas y retrasos adicionales.

El ciberataque, dirigido contra el proveedor estadounidense Collins Aerospace, ha provocado la cancelación y retraso de miles de vuelos, dejando a una multitud de pasajeros varados en las terminales. Las autoridades aeroportuarias han pedido a los viajeros que verifiquen el estado de sus vuelos antes de acudir a los terminales, una medida para evitar el colapso total en lugares como Heathrow (Londres), Bruselas, Berlín y Dublín.

