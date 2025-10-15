Capturan a un barrista con pistola en violento enfrentamiento en Independencia, donde cerca de cien sujetos identificados como simpatizantes de Alianza Lima y Universitario se enfrentaron con pirotécnicos y piedras en la avenida Túpac Amaru. Estos incidentes, que también se registran en las urbanizaciones Tahuantinsuyo y El Ermitaño, evidencian el patrón violento de estos grupos.

La intervención conjunta de Serenazgo y Policía Nacional, que respondió al llamado de vecinos alarmados, permitió la detención de tres personas, una de ellas portaba una pistola con cacerina cargada y alegaba pertenecer a la institución policial sin poder confirmarlo. El alcalde Alfredo Reinaga confirmó el operativo en el paradero 90, donde los agresores usaron “avellanas” y artefactos pirotécnicos que pusieron en riesgo a residentes y efectivos durante los disturbios.

