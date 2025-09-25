La captura de dos delincuentes en Huaura marca un golpe significativo a una banda criminal que generaba terror en el Norte Chico, tras ser detenidosluego de una breve persecución policial. Los sujetos, quienes minutos antes habían asaltado un minimarket utilizando su modus operandi habitual de amenazar con armas de fuego y cubrirse el rostro, fueron identificados por vecinos que los señalaron como responsables de ingresar a varias viviendas.

Esta banda criminal operaba principalmente en la provincia de Huaura, donde se les vinculaba con una serie de fechorías grabadas por cámaras de seguridad que los mostraban actuando con total impunidad en casas de apuestas y minimarkets. En los videos, los sujetos se tomaban todo el tiempo necesario para revisar cajones y llevarse el dinero recaudado, siempre amedrentando a empleados y clientes para anular cualquier resistencia. Las autoridades confían en que, con esta captura, los detenidos delaten a sus cómplices restantes y se logre desarticular por completo la organización que ha venido azotando a los pequeños comerciantes de la región.

