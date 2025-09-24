Erick Moreno, alias “El Monstruo”, fue capturado en Paraguay luego de un operativo policial liderado por la División de Crimen Organizado de la Dirincri.

El coronel PNP Manuel Cruz concreto la detención del líder de la organización criminal “Los Injertos del Cono Norte” con apoyo de la policía paraguaya, luego que diera con su paradero.

#ÚltimoMinuto| ¡Alias "El Monstruo" es capturado en Paraguay! 🚨

Agentes de un grupo especial contra el crimen organizado, lograron la captura de Erick Moreno Hernández, principal cabecilla de organizaciones criminales dedicadas a la extorsión y sicariato. pic.twitter.com/zIPP4osCAC — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) September 25, 2025

Ahora, “El Monstruo” deberá ser extraditado al Perú para cumplir una condena que le ha sido impuesta por el Décimo Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte por el delito de robo agravado. A él se le sindica como el autor principal de varios delitos, incluyendo secuestro y extorsión.

La decisión fue adoptada conforme al Tratado de Extradición entre Perú y Paraguay, vigente desde 2005.

