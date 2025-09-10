La Policía Nacional capturó a “Los desahuciados del Metro”, sujetos que fingían padecer leucemia para solicitar limosna en la estación central del Metropolitano. Los implicados utilizaban mascarillas y exhibían certificados médicos falsos del Ministerio de Salud para simular padecer leucemia linfoblástica aguda. Su estrategia incluía solicitar donaciones tanto en efectivo como mediante transferencias electrónicas, logrando recaudar hasta 200 soles en apenas tres horas de actividad fraudulenta.

Vea también: Alessia Rovegno y el mensaje a Hugo García tras el escándalo sexual de Isabella Ladera: “La vida puede sorprender”

Los agentes documentaron cómo los estafadores se cambiaban de ropa al finalizar su turno y se dirigían a restaurantes locales, donde fueron filmados disfrutando de alimentos lejos de su personaje de enfermos terminales. Ambos individuos quedaron detenidos en la comisaría de Cotabambas, acusados de aprovecharse de la solidaridad de transeúntes que creían estar ayudando a personas con graves problemas de salud. El caso evidencia la sofisticación de los métodos de mendicidad fraudulenta en el transporte público limeño.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO