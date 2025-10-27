Capturan a presunto extorsionador en La Victoria tras un megaoperativo ejecutado en el marco del estado de emergencia que rige en Lima.

El detenido fue identificado como Carlos Palma, de 26 años, quien era buscado por denuncias de extorsión y estaría vinculado a la venta de pequeñas dosis de droga en la zona.

Vea también: Gustavo Salcedo da la cara tras confesiones de Mariana de la Vega sobre qué pasó en hotel

Durante la intervención, los agentes incautaron evidencias que podrían fortalecer la investigación fiscal, mientras se evalúa si el detenido pertenece a una red delictiva que opera en el distrito.

Las autoridades indicaron que este tipo de operativos continuarán en diferentes puntos de la capital, con el objetivo de reducir la ola de crímenes relacionados con la extorsión y el microtráfico.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO