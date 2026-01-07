Michael Quiñones, el hombre vinculado a la muerte de la joven estilista Allison Arribasplata, fue capturado en la selva peruana tras permanecer cinco meses prófugo de la justicia.

El sospechoso, quien es acusado de feminicidio y abuso sexual, había huido luego de que la víctima fuera hallada sin vida en agosto del año pasado en un cuarto que alquilaba en San Juan de Miraflores.

Su aprehensión en el centro poblado de Saramirosa, provincia de Marañón en Loreto, marca un punto crucial en un caso que conmocionó al país y que contó con el respaldo de imágenes de seguridad que capturaron los instantes previos al crimen.

El detenido fue trasladado a Lima y puesto a disposición de la Dirincri, donde hoy debe rendir cuentas ante el sistema judicial por su presunta responsabilidad en el asesinato.

