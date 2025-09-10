Un venezolano que encabezaba una banda de extorsionadores fue capturado por la policía, tras descubrirse que el grupo amasó una fortuna aproximada de 22 millones de soles mediante actividades ilícitas. El sujeto, identificado como Yorman Alexis Barrios Martínez y conocido en redes sociales como “Jordan Piruetas”, exhibía abiertamente su enriquecimiento con motos y carros de alta gama, lo que finalmente dio pistas cruciales a las autoridades.

Esta peligrosa banda operaba como un remanente de organizaciones criminales previamente desarticuladas que habían regresado al país hace doce meses. La organización, que contaba con 32 integrantes con presencia en Tumbes, Arequipa e Ica, lavaba el dinero a través de 50 cuentas bancarias que enviaban fondos a Ecuador, Colombia y Venezuela. Entre los bienes incautados en más de 30 inmuebles allanados en Los Olivos, San Martín de Porres e Independencia, se encontraron armas de fuego y dinamita, evidenciando los violentos métodos que empleaban contra empresas de transporte.

