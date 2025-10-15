Luis Alberto Rendón, padre de la cantante colombiana Greeicy Rendón, fue detenido tras ser acusado de participar en violentas represalias contra empleados luego de un robo millonario ocurrido en la finca de la artista. Según medios locales, la Fiscalía General de la Nación lo señala por su presunta implicación en los delitos de secuestro y tortura agravada, relacionados con los hechos ocurridos en mayo de 2023 en la propiedad ubicada en Llanogrande, Antioquia.

De acuerdo con El Nuevo Día, el robo en la casa de Greeicy dejó pérdidas cercanas a los 1.700 millones de pesos colombianos, incluyendo joyas y objetos de valor. Tras el asalto, miembros del personal de seguridad de la finca habrían tomado represalias contra dos trabajadores, a quienes acusaron de estar involucrados en el delito.

Las víctimas denunciaron haber sido golpeadas y amenazadas para que confesaran la ubicación del dinero y las joyas robadas.

Uno de los empleados relató a La Chiva de Urabá el calvario que sufrió durante su secuestro: “Me pegaban con un martillo en un brazo y en el pecho. Empecé a perder el conocimiento por la sangre perdida y los golpes. Me metían el cañón de la pistola en la boca y me decían que si no hablaba me atendría a las consecuencias”, narró.

