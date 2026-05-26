La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) capturó a Nadeska Widausky, modelo e influencer de 33 años, tras una orden de arresto internacional emitida por Bélgica.

Como parte de un operativo contra el crimen transnacional, las autoridades realizaron la intervención y detuvieron a la joven modelo requerida por autoridades europeas por delitos vinculados a una red de trata de personas.

¿Dónde capturaron a Nadeska Widausky?

La captura ocurrió alrededor de las 8:20 de la mañana en la intersección de la Avenida Gregorio Escobedo y la calle Las Casuarinas, al costado del Colegio San Felipe, en el distrito de Jesús María.

Posteriormente, agentes de la Policía condujeron a la modelo a la sede de Interpol en Lima, donde continúan las diligencias.

Un vocero de Interpol precisó que Widausky no cuenta con requisitoria nacional, pero sí internacional solicitada por el gobierno de Bélgica.

¿De qué acusan a Nadeska Widausky?

Las autoridades judiciales de Brujas, en Flandes Occidental, requieren a la ciudadana peruana por los presuntos delitos de trata de personas, proxenetismo y robo con violencia o amenaza.

El caso estaría relacionado a una presunta agresión a un ciudadano de Bélgica, donde también estaría involucrada una mujer trans que ya fue detenida hace dos semanas en ese país.

Declaraciones de la defensa y proceso de extradición

El abogado de Widausky declaró que la detenida asegura que un primo residente en Bélgica presentó la denuncia en su contra debido a un presunto problema económico relacionado con una deuda de dinero. Asimismo, el letrado informó que trasladarán a la modelo al médico legista y luego la pondrán a disposición del juzgado correspondiente.

Por su parte, un vocero de Interpol añadió que ya se comunicó al país de Bélgica para continuar con la carpeta de extradición, un proceso que puede durar aproximadamente un mes.

Antecedentes policiales de la modelo

Widausky ya había estado vinculada anteriormente a hechos policiales y mediáticos en el pasado. En el año 2015, sobrevivió a un ataque armado relacionado con el denominado caso del Chino Saucedo.

Años más tarde, fue relacionada públicamente con Gerald Oropeza, quien también está involucrado con el narcotráfico.