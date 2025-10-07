Un barrista de Alianza Lima fue agredido brutalmente por hinchas de Universitario de Deportes en Carabayllo, quienes lo atacaron a patadas y pedradas mientras coreaban consignas de muerte. La violencia, que fue grabada en video y servirá para las investigaciones, ocurrió cuando la víctima transitaba por una zona considerada territorio rival, desatando la furia de los agresores. Un efectivo policial llegó minutos después al lugar y, armado solo con su vara reglamentaria, logró dispersar a los revoltosos que tenían la adrenalina a tope y buscaban castigar el atrevimiento del hombre.

Vea también: PNP captura a dos presuntos miembros de “Los Injertos del Rímac”

El herido fue subido a una camioneta para ser trasladado de emergencia a un hospital local, dado que presentaba lesiones graves tras la golpiza colectiva. Estas imágenes, que evidencian el instinto criminal de los agresores, formarán parte clave de las diligencias para individualizar a todos los participantes en el ataque. La policía, que ya inició las investigaciones correspondientes, busca determinar la identidad de los sujetos involucrados en este nuevo episodio de violencia entre barras bravas que enluta el deporte nacional.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO