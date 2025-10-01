Un masivo operativo policial en Carabayllo desarticuló a la organización criminal rival de ‘El Monstruo‘, la cual mantenía una sangrienta pugna por el control de negocios ilícitos en el norte de Lima. La intervención, que incluyó más de 50 allanamientos en viviendas y cuatro penales, permitió incautar vehículos, armas y municiones que evidencian el poder logístico del grupo liderado por ‘El Jorobado’, cuyo sobrino figura entre los investigados.

Las pesquisas también revelaron conexiones con dos municipalidades de la zona, lo que sugiere infiltración en entidades públicas que facilitaban sus operaciones delictivas. Respecto a la captura de Erick Moreno, la PNP confirmó que desde noviembre mantiene coordinación con autoridades de Paraguay y Brasil para localizar a objetivos claves, desmintiendo versiones sobre una intervención liderada por fuerzas paraguayas.

