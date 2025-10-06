Transportistas y policías llegan a un acuerdo para detener los enfrentamientos en la zona de Carabayllo, donde un contingente policial negoció el desbloqueo de la avenida Túpac Amaru tras una protesta masiva. Los efectivos otorgaron un plazo de cinco minutos a los conductores, quienes utilizaron 67 buses para cortar el cruce con la avenida Manuel Prado como medida de presión.

Vea también: Paro de transportistas: Caravana de buses llena de manifestantes se dirige hacia el Congreso

La manifestación fue encabezada por un bus de la empresa Los Chinos con banderas de luto y globos negros, una poderosa imagen que resume el duelo colectivo por los recientes asesinatos de choferes. Los transportistas explicaron que viven con el temor constante de no regresar a sus hogares, una angustia que comparten comerciantes y todos los ciudadanos afectados por la inseguridad.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO