Dos hombres fueron asesinados mientras circulaban en una motocicleta esta mañana en la avenida principal de Carapongo, en el distrito de Lurigancho-Chosica. Las víctimas, identificadas como Jorge Ricardo Campbell, alias “Cubano”, y un ciudadano venezolano conocido como “Daniel”, recibieron múltiples impactos de bala alrededor de las 7:00 a.m. El crimen ocurrió frente al restaurante Rinconcito Ayacuchano, una zona comercial que en ese momento recibía a estudiantes de un colegio cercano.

Vea también: Chorrillos: Pescadores se pronuncian tras enfrentamiento con policías por muelle

El violento episodio generó alarma entre vecinos y obligó al cierre preventivo de la institución educativa, que había iniciado sus labores con la presencia de numerosos niños y madres de familia. Agentes policiales que llegaron al lugar lograron encontrar siete casquillos de bala en la pista, evidencia que será crucial para las investigaciones de criminalística. Hasta el momento, los familiares de las víctimas se encuentran reconociendo los cuerpos, mientras se profundiza en los móviles de este doble homicidio.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO