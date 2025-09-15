Carlos Álvarez asegura que su falta de experiencia política es su mayor fortaleza, argumentando que los profesionales con “pergaminos” sumieron al Perú en corrupción e impunidad. El humorista y precandidato propone un liderazgo que coordine equipos técnicos especializados en seguridad, educación y salud, priorizando soluciones concretas como agua potable y empleo juvenil, mientras critica la burbuja en la que viven los gobernantes actuales. Álvarez rechaza alianzas con partidos tradicionales, tras declinar una invitación de Rafael López Aliaga, y enfatiza que su único compromiso es con la ciudadanía y el cambio radical del sistema.

Vea también: Víctima de asalto es acusada por homicidio en legítima defensa

El precandidato defiende posturas duras contra la delincuencia, incluyendo la pena de muerte en casos de flagrancia y la salida de la Corte Interamericana de DDHH, inspirándose en el modelo de Nayib Bukele para recuperar el control territorial. Además, anuncia que revelará su equipo técnico en octubre por seguridad personal, luego de recibir una bala en su jardín, y promete declarar en emergencia la gestión pública en sus primeros 100 días, con medidas como recompensas para denunciantes de corrupción y muerte civil para funcionarios vinculados a crimen organizado.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO