El compromiso entre Angie Arizaga y Jota Benz frente al Coliseo Romano en Italia sigue dando de qué hablar, especialmente tras las revelaciones de Carlos Cacho. El estilista y experto en imagen analizó al detalle la sortija que el exguerrero le entregó a la madre de su hijo, destacando no solo su belleza, sino su altísimo valor económico.

Según el popular ‘Zar de la belleza’, la pieza es un diamante de gran categoría que encaja perfectamente con el estilo de la exintegrante de Esto es Guerra.

Cacho explicó que la joya posee características técnicas de alta gama que la hacen destacar entre las pedidas de mano de la farándula local: “Se trata de un Pear Shaped, que tiene la forma de una pera y por lo que veo ese diamante debe tener un peso de 1.5 kilates. Es precioso, se estila en las pedidas, le da mucho glamur a la mano de la novia porque alarga el dedo, se le ve muy estilizada. El color es blanco, es decir, tiene una pureza muy importante“, detalló.

Más allá del diseño, la gran interrogante sobre el costo fue resuelta por el mismo Cacho, quien consultó con especialistas para dar una cifra cercana a la realidad del mercado de lujo: “Consulté con mi amiga Ana María, joyera del Polo, que ese anillo estaría valorizado en doce mil dólares“, sentenció emocionado.

Fuente: Trome

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