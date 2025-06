Carlos López, integrante del popular Dúo Idéntico, rompió su silencio tras la denuncia por agresión presentada por su esposa, Emma Mejía, hermana de la figura pública Evelyn Vela. En conversación con su compañero Beto Gómez, el cantante admitió que estaba bajo los efectos del alcohol y no recuerda con claridad lo ocurrido.

“Hermano, yo estaba alcoholizado, con mucho alcohol. No recuerdo lo que pasó, qué me motivó a que yo hiciera eso. Tú me conoces, yo no soy así, no sé qué me pasó. Nada justifica la violencia que he tenido, tengo que pagar. Estoy triste por mis hijos porque he arruinado mi familia, porque he arruinado todo lo que tenía”, le dijo a Beto Gómez.

Asimismo, el miembro y representante de Dúo Idéntico defendió a Carlos López, asegurando que desde hace casi dos décadas conoce su carácter y que jamás ha sido una persona violenta. “Él ahorita está mal, va a llevar ayuda psicológica a partir de mañana, es lo que me ha dicho. Yo lo conozco 18 años y él jamás ha sido una persona violenta”, afirmó.

Contexto de la denuncia y reacción de Evelyn Vela

La agresión ocurrió en la madrugada del 16 de junio, durante una celebración por el Día del Padre. Emma Mejía denunció que Carlos López, en estado de ebriedad, la atacó físicamente, causándole lesiones en el rostro y otras partes del cuerpo. La denuncia fue formalizada ante la Policía Nacional y cuenta con pruebas médicas y testimoniales.

Evelyn Vela, hermana de la víctima, ha mostrado su indignación por el caso. En declaraciones a ‘Magaly TV, la firme’ reveló que Beto Gómez le envió un mensaje pidiéndole que no hiciera pública la denuncia contra Carlos López, esposo de su hermana. “Te pido de favor que esos temas los manejes de manera interna, porque yo no tengo nada que ver y se perjudica mi trabajo”, le escribió el cantante.

Fuente: América TV

