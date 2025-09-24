Carlos ‘Tomate’ Barraza y Vanessa López sorprendieron al mostrar que dejaron atrás los enfrentamientos mediáticos que por años los enfrentaron, para llegar a una reconciliación por el bienestar de la hija que tienen en común.

La evidencia de este nuevo capítulo en su relación familiar se dio a través de redes sociales, donde el cantante compartió una tierna fotografía en la que aparece acompañado de su pequeña y de Vanessa López, aparentemente en la graduación escolar de la niña. Los tres se mostraron sonrientes y unidos en la instantánea.

El salsero acompañó la imagen con un emotivo mensaje de agradecimiento: “Gracias, Dios, por poner las palabras indicadas para que todo esto acabe por el bien de la bebé. Gracias a ti, Vanessa, por darme una niña tan linda, sana y maravillosa, con un corazón que no le cabe en el pecho. Gracias Dios mío, porque hoy por hoy, puedo decir que mis hijas están bien”.

Las palabras de Barraza no tardaron en generar múltiples reacciones de apoyo entre sus seguidores, quienes celebraron la madurez mostrada por la expareja en beneficio de su hija.

Por su parte, Vanessa López también se mostró de acuerdo con este acercamiento y no dudó en comentar la publicación del cantante con una frase breve, pero significativa: “Ganó el amor que tenemos por E…”.

