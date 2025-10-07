Carlos Zelada, dirigente de transportistas, desconoce el acuerdo suscrito con el Ejecutivo, expresando su completo desacuerdo porque, según su testimonio, se excluyó a representantes clave que coordinaban la lucha desde septiembre del año pasado. Esta situación, que califica de una falta de respeto, evidencia la informalidad del proceso, ya que el acta carece de sellos oficiales o la identificación clara de los funcionarios estatales participantes, lo que genera incertidumbre sobre la validez de lo pactado y profundiza la desconfianza en el diálogo.

La fragmentación del sector, con problemas diversos entre Lima Norte y Lima Sur, complica aún más la búsqueda de una solución única, una dificultad que se agrava porque el grupo de Martín Ojeda, firmante del acta, condiciona la tregua a que no se registren más fallecidos. Este escenario, sumado al rechazo de otros dirigentes hacia los plazos establecidos en un documento que consideran abstracto, mantiene latente la amenaza de que las paralizaciones y movilizaciones se retomen en los próximos días, extendiendo la incertidumbre en el país.

