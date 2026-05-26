La influencer del mundo de la moda, Carolina Braedt contrajo matrimonio por lo civil con el empresario Javier Millership en una ceremonia pequeña y con pocos invitados.

La también empresaria mantuvo esta relación alejada de los flashes y las redes sociales, a diferencia de sus vínculos anteriores, que incluso le valieron muchas notas en medios de farándula.

En este especial momento, Carolina lució un vestido sencillo hecho por Léon Atelier y una torta muy sobria.

¿Quién es el esposo de Carolina Braed?

Javier Millership, es un empresario peruano de origen irlandés y selló su amor por Carolina Braed en septiembre del año pasado, cuando aprovechó un viaje a Reino Unido para pedirle matrimonio.

Carolina Braedt planea ahora una ceremonia religiosa en un castillo de Irlanda, país de origen de la familia paterna de su ahora esposo.

A diferencia de este evento íntimo, se desconoce si aquella será una boda más “fashionista”. La influencer, conocida anteriormente como ‘Fashion Addicting’ por sus contenidos de moda y glamour, cambió su enfoque tras sus malas experiencias amorosas que se hicieron públicas.

Antes de Javier Millership, la marketera estuvo casada con Bruno Vega, de quien se divorció en mayo de 2023 tras varios años de relación.

Luego tuvo un vínculo con Anders Partouche, que terminó en febrero de 2024. Ambas relaciones saltaron a la palestra pública, lo que la motivó a llevar este nuevo compromiso con mayor privacidad.

