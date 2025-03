Gennaro Gattuso protagonizó este fin de semana un tenso enfrentamiento en vivo con Josko Jelicic, exjugador del Sevilla. El técnico italiano, actualmente al mando del Hajduk Split de Croacia, dejó en evidencia su fuerte temperamento durante una rueda de prensa tras la dura derrota por 3 a 0 ante el Rijeka, resultado que le costó el liderato.

El exentrenador del Valencia tuvo un cruce verbal con Jelicic, quien ahora trabaja como comentarista deportivo en un canal croata. Desde el inicio, Gattuso mostró su descontento al negarle el saludo al exjugador del Sevilla (1996-1997), lo que dio paso a un intenso intercambio de palabras.

«Hablas demasiado. Debes respetar a la gente. Tú has sido futbolista, sabes perfectamente lo que se siente. Siempre te expresas de forma negativa, pero yo te respeto», recriminó Gattuso a Jelicic, quien replicó con un tajante «tú juegas muy mal», en español.

«No me señales con la mano», advirtió el croata, mientras el entrenador del Hajduk Split defendía su actitud afirmando que «es mi estilo» y reprochando que «solo opinas cuando estás en el estudio. Hablemos de fútbol aquí, cara a cara. Si sigues así, esta será la última vez que hable con la televisión. Eres una mala persona. ¿Qué has logrado en tu vida? Hablas como si lo hubieras ganado todo, pero no muestras respeto por los demás».

Esto es surrealista. Genaro Gattuso, DT del Hajduk Split, llega ENOJADO al estudio, tras perder el clásico 0-3 y quedar 2º en la liga.



Saluda y se pone a discutir con el comentarista Joško Jeličić.



Empiezan en inglés y terminan en ESPAÑOL, JAJA. 😳🇭🇷pic.twitter.com/pZRmCV5OmV — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 17, 2025

Gattuso es una figura única en el fútbol actual. Durante su carrera como jugador, se destacó por su intensidad y agresividad en el mediocampo, dejando una huella imborrable en San Siro y siendo pieza clave en uno de los mejores AC Milan de la historia.

No obstante, su trayectoria como entrenador aún no ha alcanzado el mismo nivel de éxito. Tras iniciar su carrera en Italia, ha dirigido equipos como el Milán, Nápoles y Fiorentina, pasando posteriormente por Valencia y Marsella.

