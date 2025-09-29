El congresista Edward Málaga solicitó citar al ministro del Interior Carlos Malaver y al general Víctor Zanabria ante la Comisión de Defensa del Congreso, luego de conocerse que agentes policiales habrían filtrado información a Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo“, para que eluda operativos de captura. El parlamentario dirigió un oficio a Karol Paredes, presidenta de dicha comisión, recordando que el delincuente afirmó tras su detención en Paraguay haber recibido ayuda directa de efectivos peruanos, lo que exige una investigación inmediata sobre estas graves acusaciones que comprometen a la institución.

El excomandante Francisco Rivadeneira reveló que “El Monstruo” contó con colaboración de hasta 15 policías, además de mantener vínculos directos con al menos dos alcaldes, según sus investigaciones en la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Norte. Málaga precisó que es necesario conocer qué acciones preventivas, correctivas y punitivas ha dispuesto la PNP frente a estos graves señalamientos.

