El caso “Escuadrón de la Muerte” vuelve a foja cero tras la anulación de las sentencias por la sala de apelaciones, la cual determinó que existieron deficiencias insalvables en la valoración de peritajes balísticos y necropsias durante el primer juicio. Esta decisión, que ordena la libertad de todos los condenados y un nuevo proceso, se basó en la vulneración del derecho de defensa al desechar pruebas de los imputados y en el uso indebido de declaraciones de colaboradores eficaces, a quienes se dio un valor probatorio sin suficiente rigor. Raúl Prado Ravines, el comandante en retiro condenado inicialmente a 35 años como presunto cabecilla, permanece en prisión bajo una nueva medida preventiva, denunciando que su vida corre peligro al compartir recinto con delincuentes que él mismo combatió.

La fiscalía, representada por Álvaro Roda, mantendrá inalterada su acusación en el nuevo juicio, sosteniendo la tesis de un grupo clandestino que simulaba operativos para ejecutar extrajudicialmente a delincuentes y luego alteraba las escenas para fingir enfrentamientos. Mientras los defensores alegan que los jueces anteriores no supieron fundamentar técnicamente la condena, este revés judicial reabre un polémico capítulo sobre impunidad, ética policial y los estándares probatorios requeridos en casos de supuesta criminalidad organizada al interior de la institución.

