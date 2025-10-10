En el Caso Gustavo Salcedo, Laura Borlini ha revelado el posible motivo de su obsesión con su esposa Maju Mantilla, la cual persistió en su matrimonio a pesar de que fue infiel, La psicóloga identifica como un patrón de “control extremo” y asegura que Salcedo no solo quiso resolver una traición, sino que durante un año investigó obsesivamente los movimientos de Christian Rodríguez y su esposa, indagando detalles como los autos que usaban y sus destinos. Borlini asegura que “ese nivel de control no se da solamente en un caso”, sino que era una conducta aplicada “en el día a día y a todo nivel”, revelando una dinámica de poder que explica su fijación por mantener la relación a toda costa.

Por su parte, Magaly Medina complementó esta visión psicológica al reflexionar sobre la personalidad requerida para permanecer con alguien tan controlador, sugiriendo que se necesita un perfil que “haga Match”, aparentemente más sumiso.

