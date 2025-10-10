El Caso Gustavo Salcedo genera una pregunta inevitable en el público: ¿por qué se quedó Maju Mantilla en esa relación pese a que era infiel a su esposo? Para entender estas complejas dinámicas de pareja, la psicóloga Laura Borlini ofrece una perspectiva profesional, señalando que la infidelidad se da de forma similar en hombres y mujeres, aunque con motivaciones que pueden tener una “jerarquía” distinta. La especialista identifica que una de las causas principales por las cuales las mujeres son infieles es la “desconexión emocional”, un vacío que surge cuando la pareja deja de notar los detalles y la hace sentir invisible en su propio hogar.

Vea también: Magaly Medina revela por qué expuso los audios bomba de Gustavo Salcedo: “La violencia no se justifica”

Borlini ilustra este punto con un ejemplo concreto: cuando una mujer cambia su look o se esfuerza por su apariencia y su pareja no lo percibe, pero un compañero de trabajo sí lo halaga, generando una poderosa comparación. La psicóloga aclara enfáticamente que no está justificando la infidelidad, sino explicando los motivos recurrentes que escucha en su consultorio, como la necesidad de validación y atención que todo ser humano anhela.

