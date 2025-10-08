El chofer del bus involucrado en el Caso Lady 2 Soles fue liberado y ahora interpone una denuncia por abuso de autoridad contra la suboficial que inició el conflicto. José Villafuerte, quien también fungía como cobrador, relata que la agente vestida de civil y cuando le solicitó el pago de forma educada, la mujer respondió con actitud prepotente y lo insultó llamándolo “ignorante”, un momento que fue presenciado y grabado por los pasajeros.

La situación escaló rápidamente cuando la suboficial llamó a refuerzos, lo que resultó en la llegada de siete policías que ejecutaron un operativo para detener al conductor. Villafuerte denuncia que fue llevado a la comisaría de Monserrate, donde permaneció 28 horas incomunicado en un calabozo sin que se le permitiera dar su versión de los hechos. Este caso ha generado indignación ciudadana, ya que evidencia una desproporcionada respuesta policial frente a una disputa por un pasaje de dos soles.

