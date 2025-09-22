El juicio oral contra Susana Villarán arranca este martes, un proceso que podría determinar el resultado de la millonaria batalla legal que libra la Municipalidad de Lima en los tribunales de Estados Unidos contra la concesionaria Rutas de Lima. La exalcaldesa enfrenta una acusación de 35 años de prisión por recibir fondos de Odebrecht para financiar su campaña revocatoria en el 2013, a cambio de favorecer a la empresa con el contrato de peajes. Este caso penal es crucial porque la jueza federal Ana Reyes ha señalado que una condena podría anular el fallo que obliga a la ciudad a pagar 200 millones de dólares.

La estrategia legal de la comuna limeña, apoyada por la inesperada presencia del alcalde López Aliaga en Washington, argumentando un grave conflicto de intereses de su anterior bufete de abogados, Foley Hoag LLP, que representó simultáneamente a Lima y a empresas del grupo Brookfield. La muerte del testigo clave José Miguel Castro añade un manto de dramatismo a este caso, que no solo busca justicia penal sino también liberar a la ciudad de una obligación financiera que considera ilegítima y producto del soborno.

