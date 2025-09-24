El abogado penalista Luis Lamas Puccio sostiene que el futuro del caso Villarán debe servir como una lección crucial para elegir bien a las próximas autoridades, pues considera que la corrupción es un componente recurrente que no puede ignorarse. Añadió que el proceso electoral se torna complejo debido a la alta cantidad de candidatos, lo que demanda de los ciudadanos una evaluación minuciosa de sus antecedentes y propuestas.

El especialista también se refirió a los desafíos en la cooperación judicial internacional, específicamente sobre la posible declaración de Jorge Barata desde Brasil. Explicó que los recientes acontecimientos han interrumpido el flujo de colaboración, lo que complica su participación testimonial en el país. Advirtió que esta situación jurídica tan especial depende de las autoridades judiciales, ya que existe el riesgo fundado de que se impida su salida de Brasil si viene al Perú.

