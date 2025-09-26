Un informe de necropsia clave descartaría el suicidio de José Miguel Castro, el colaborador eficaz del caso vinculado a Susana Villarán, al determinar que el corte de 27 centímetros en su cuello es imposible que haya sido autoinfligido. La revelación fue publicada inicialmente por el diario Perú 21. Castro fue encontrado muerto en su apartamento de Miraflores el pasado junio.

El cuerpo presentaba, además de la herida fatal, múltiples cortes en su cuerpo. Por el momento los foreneses aún no señalan si es que se trató de un asesinato. Castro Gutiérrez era un testigo clave en los casos que se le sigue a la exalcaldesa por presuntos aportes ilícitos por parte de la empresa Odebrecht y OAS.

