La moción de censura contra el Ministro de Cultura Fabricio Valencia enfrenta un escenario incierto en el Congreso luego de que cuatro parlamentarios retiraran sus firmas del documento, que ahora cuenta con apenas 33 respaldos. La iniciativa, que originalmente ingresó con 37 firmas de legisladores de diferentes bancadas, se mantiene precariamente por encima del mínimo requerido para su trámite, según la información actualizada en el portal de la legislatura.

Entre quienes retiraron formalmente su apoyo destacan los congresistas Carlos Enrique Alva, José Luis Elías Avalos y Juan Carlos Mori Celis, además de Elvis Vergara Mendoza, quien preside tanto la Comisión de Fiscalización como la de Ética. Esta significativa reducción de respaldos, ocurrida en las últimas horas, coloca la continuidad del proceso de censura en situación de riesgo inminente, aunque la moción se mantiene técnicamente en curso mientras no descienda del límite establecido.

