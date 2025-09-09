Un extorsionador quemó una combi en el centro de Lima como represalia por negarse a pagar cupos, dejando el vehículo completamente calcinado en la calle Alonso del Rincón. Dos sujetos a bordo de una motocicleta ejecutaron el ataque durante la madrugada del domingo, donde uno roció combustible alrededor de la unidad y la incendió antes de huir.

Vea también: Mujer denuncia que sus hermanas mayores la quieren sacar de la casa: “Extraño mucho a mi mamá”

Este es el segundo ataque en un mes contra transportistas de la ruta Reynoso-Planeta, evidenciando el accionar de una banda liderada por un sujeto alias “Tito” que opera con total impunidad. Los criminales envían comunicados mediante WhatsApp al número 902680138, amenazando con quemar “una por una” las unidades que no se contacten o no regularicen sus pagos. Este modus operandi refleja la audacia de grupos delictivos que controlan rutas de transporte, utilizando la quema de vehículos como método de intimidación colectiva.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO