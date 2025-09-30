El Centro Histórico de Lima sufrió 2 millones de soles en daños durante protestas que convirtieron las calles del primer puerto en escenario de violentos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden. La Municipalidad de Lima, a través del teniente alcalde Renzo Reggiardo, confirmó las pérdidas millonarias tras una “batalla campal” donde se utilizaron piedras, palos y artefactos pirotécnicos contra efectivos policiales.

Vea también: Detienen a falso delivery que arrebataba celulares en San Borja

El balance oficial reporta 12 detenidos, 19 policías heridos y más de 20 manifestantes accidentados en una jornada donde la llamada “Generación Z” vio infiltrados que desvirtuaron su protesta pacífica. Las más de 400 cámaras de seguridad documentaron cómo participantes destruyeron el ornato público, arrancando adoquines y arrojando macetas que convirtieron en proyectiles durante las movilizaciones contra el gobierno de Dina Boluarte.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO