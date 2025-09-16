Cerca de 400 turistas varados en Machu Picchu Pueblo serán trasladados a Ollantaytambo en un operativo nocturno que iniciará a las 8 p.m. Este desplazamiento se realiza tras permanecer dos días detenidos por un daño intencional en la vía férrea, específicamente un forado en el kilómetro 88.3, que comprometió por completo el tránsito de trenes. Las autoridades, que ya lograron evacuar a mil 300 visitantes en las últimas 24 horas, han establecido una ventana de traslado que se extenderá hasta las 8 a.m. del día siguiente.

La medida busca aliviar la crítica situación en Aguas Calientes, donde aún permanecen turistas que programaron estadías más largas y que no pueden salir inmediatamente. El servicio ferroviario seguirá suspendido para el público general una vez concluido este operativo especial, ya que el diálogo entre el Mincetur y los gremios locales en Lima aún no encuentra una solución definitiva. Esta interrupción afecta especialmente a quienes tienen boletos de ingreso para días posteriores, ya que el santuario mantiene sus actividades turísticas de manera independiente al bloqueo.

