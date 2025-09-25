La Policía Nacional desarticuló una banda juvenil en el Cercado de Lima que aprovechaba el tráfico para asaltar taxistas. El grupo, conocido como “Los Zaracos de Cárcamo”, estaba compuesto por cinco adolescentes de entre 14 y 16 años y un cabecilla de 19 años identificado como Jorge Luis Ariza Cruz. Durante el operativo, los agentes incautaron una gran cantidad de celulares de dudosa procedencia y sustancias alucinógenas en poder de los detenidos.

Su modus operandi, captado por las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Lima, consistía en esperar el momento de mayor congestión vehicular en la avenida Cárcamo para atacar en manada. Los jóvenes, quienes deberían estar estudiando según las autoridades, ahora enfrentan cargos por robo agravado y microcomercialización de drogas.

