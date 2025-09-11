Falsos mendigos operaban en el Cercado de Lima simulando padecer cáncer y leucemia, utilizando una puesta en escena que incluía mascarillas y un certificado médico falso del MINSA. Esta argucia, que les permitía amasar un sustancial botín en efectivo y transferencias electrónicas en apenas tres horas, explotaba la bondad de los transeúntes en la estación central del Metropolitano.

Vea también: Extorsionadores balean a colectivero por negarse a pagar 10 soles diarios de cupo

La banda, conocida como ‘Los Desahuciados del Metro’, fue intervenida por agentes de seguridad ciudadana cuando sus integrantes eran vistos disfrutando de un suculento menú, lejos de su personaje de enfermos desahuciados. Su detención en la comisaría de Cotabambas revela la crudeza de una estafa que no solo lucra con el dolor ajeno, sino que erosiona la solidaridad genuina, haciendo que la ciudadanía desconfíe de quienes realmente necesitan ayuda.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO