El incendio reportado en una galería de artesanías ubicada en la avenida 28 de Julio, en el Cercado de Lima, fue controlado. Según se informó, cerca de 10 unidades de bomberos estuvieron en la zona tratando de apagar el fuego desde las 6 de la mañana.

De acuerdo a los bomberos, las estructuras principales de la galería, ubicada en la cuadra 7 de la avenida 28 de Julio, como su parte posterior resultaron afectadas por el siniestro. El incendio se habría iniciado por un cortocircuito y, afortunadamente, no hay perdidas humanas que lamentar.

