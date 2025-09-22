César Acuña fue recibido a ‘huevazos’ en Huancayo durante un acto de campaña proselitista para la presidencia, un hecho que ha generado condena y debate simultáneo. El incidente ocurrió cuando el actual gobernador de La Libertad visitaba esta ciudad, momento en que manifestantes lanzaron huevos en señal de rechazo a su figura política. Aunque el candidato fue rápidamente rodeado por su militancia para protegerlo, la escena evidencia la tensión que rodea su campaña.

Este acto de agresión física, que algunos justifican como consecuencia de su gestión, marca un preocupante punto de quiebre en el discurso político. Si bien la crítica es legítima en democracia, el paso a la violencia simbólica con huevos abre un debate sobre los límites de la protesta. El evento, que se viraliza en redes sociales, deja en evidencia el profundo malestar de un sector de la población hacia la clase política tradicional.

