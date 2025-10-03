César Acuña, gobernador regional de La Libertad, dejó abierta la posibilidad de renunciar a su cargo para postular a la presidencia en las elecciones del próximo año, aunque afirmó que aún no ha tomado una decisión definitiva. El líder de Alianza para el Progreso señaló que evaluará su futuro político en las próximas semanas, reconociendo que las grandes decisiones a veces se toman en un segundo pero que necesita meditarlo bien por la gran responsabilidad que implica.

Esta posición contrasta con la declaración del congresista Salhuana, vocero de APP, quien afirmó públicamente que la decisión ya estaba tomada y que Acuña se apartaría de sus funciones en el gobierno regional cerca de la fecha límite del 13 de octubre. El gobernador, mientras tanto, resaltó que su agrupación política se ha consolidado con una fuerte presencia nacional, un factor que lo coloca en una posición expectante frente al proceso electoral que se avecina en el país.

